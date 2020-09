Velux lukker fabrik og nedlægger 130 stillinger

Den danske vindue-gigant Velux lukker dansk fabrik og fyrer over 100 medarbejdere

Den danske virksomhed Velux nedlægger 130 stillinger og lukker samtidig en af deres fabrikker i Danmark.

Det skriver Finans.

I pressemeddelelsen fra virksomhedet fremgår det, at det er deres fabrik i Skærbæk i Sønderjylland, der lukker. Det var den fabrik, der producerede deres trækomponenter.

- Det er svære overvejelser, men da vi har overkapacitet på trækomponenter, er vi nødt til at tilpasse vores kapacitet for hele tiden at være konkurrencedygtige.

- Vi har i Skærbæk nogle meget dedikerede og dygtige medarbejdere, hvoraf mange har været i VELUX i mange år. Derfor vil vi også gøre, hvad der står i vores magt for at hjælpe de berørte medarbejdere videre, siger Velux’ pressechef, Jens Bekke.

Ifølge Velux vil afviklingen ske i løbet af foråret, mens fabrikkerne i Skjern, Thyregod, Brædstrup og Østbirk kører videre, og de forventer, at nogle af de ansatte kan få job andre steder i koncernen. .

Velux har i alt 11.500 medarbejde, hvoraf 2.300 af dem er ansat i Danmark. Hovedsædet ligger i Hørsholm.

