Ventetid tvinger kollegaer på overarbejde

Emballagefabrikken Schur Pack i Horsens døjer en hel del med ansatte, som skal coronatestes.

De seneste tre uger har omkring 20 arbejdere været væk fra fabrikken i op mod en uge. Først fordi de skal vente et par dage eller tre for at få en coronatest. Dernæst fordi de igen skal vente op til tre dage på at få svar. Og det passer resten af de 85 3F'ere:

- Det har givet en masse overarbejde. Andre må tage deres tørn med 5-10 timer ekstra om ugen, siger Jørn Lau Kristensen, tillidsmand på Schur Pack.

Det skriver Fagbladet 3F.

Det store fravær skyldes ikke, at fabrikken er overrendt af coronasmittede. Faktisk har der kun været et enkelt tilfælde. I stedet er der tale om ansatte, som typisk har været i nærheden af en covid19-positiv person og som bliver testet for at leve op til de officielle retningslinjer.

Hos Schur har de masser at lave. Fabrikken har ikke oplevet ordrenedgang i forbindelse med coronakrisen.

- Vi prøver at opretholde produktionen. Folk går hjemme og er frustrerede, mens de venter på at komme tilbage på arbejde, siger Jørn Lau Kristensen.

Horsens er et af de områder af Danmark, hvor der har været længst ventetid på at få en coronatest.

I sidste uge sende Danmarks Lærerforening (DLF) og BUPL et brev til tre ministre med opfordring til, at lærere og pædagoger får en forlomme i køen til coronatest.

Argumentet er, at disse faggrupper skulle være ekstra vigtige i forhold til at holde hjulene i gang, fordi forældre ellers kan blive tvunget til at tage fri for arbejde, hvis børnene ikke kan komme i skole, børnehave og vuggestue.

Professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen synes også, at det er en dårlig ide at give forrang til lærere og pædagoger.

- Vi skal passe på med ikke at starte en spiral, hvor flere og flere grupper synes, at de bør testes. Det bliver logistisk meget svært at prioritere. De vigtigste er dem med symptomer og mange kontakter samt frontlinjepersonale som læger og sygeplejersker. Alle andre må komme bagefter, siger Allan Randrup Thomsen.