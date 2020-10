Verden lukker ned: Foreslår coronapas i EU

Der er efterhånden kun enkelte lande i verden, hvor rejser ikke frarådes.

Derfor bør der etableres et særligt coronapas i EU, der dokumenterer, at man ikke er smittet, så der stadig kan rejses på tværs af landegrænser under coronapandemien.

Hold gang i rejser

Sådan lyder et forslag fra interesseorganisationen Dansk Industri, der repræsenterer 17.000 virksomheder i Danmark.

- Hele verden er ved at blive lukket ned, og der er indført skrappe rejserestriktioner. Derfor har vi brug for et paradigmeskift for at holde gang i rejser - ikke mindst erhvervsrejser, siger Michael Svane, der er branchedirektør i Dansk Industri.

- Man skal ikke gamble med sundheden. Men ved at etablere et rejsepas i EU med krav om negativt prøvesvar, vil man sikre, at smitten ikke bliver ført videre, siger han.

Dansk Industri forestiller sig et fysisk eller digitalt rejsepas, som alle EU-lande accepterer, som kan fremvises ved indrejse.

Sideløbende med rejsepasset vil Dansk Industri have indført lyntest i lufthavne, så man for eksempel på 15 minutter kan få svar på, om man er smittet.

Ikke afvise EU-borgere

EU-landene blev i sidste uge enige om en indstilling til medlemslandene, hvor det lød, at landene i princippet ikke bør afvise indrejse af EU-borgere uanset hvad.

Men sker det, kan man overveje karantæne eller test ved ankomst. I sidste ende er det dog op til det enkelte land at afgøre, hvem man vil lade komme ind.

- Vi har levet med grænselukninger og meget skrappe restriktioner siden marts. I sommer kom der en smule gang i rejserne, men nu går det den forkerte vej.

- Vi har ikke en forventning om, at vi kan ændre det fra en dag til en anden, men vi vil gerne hen mod, at test skal være grundlaget for at genoptage rejseaktiviteten, siger Michael Svane.

Hele verden

I øjeblikket fraråder Udenrigsministeriet rejser til stort set hele verden med undtagelse af Cypern, Grækenland, dele af Sverige samt Tyskland og Norge - for de to sidstnævnte er der dog visse krav om karantæne ved ankomst.

Udenrigsministeriet opdaterer rejsevejledningerne torsdag klokken 16.00. På grund af stigende smittetal vil rejser til Tyskland og Cypern efter alt at dømme også blive frarådet.

Udenrigsministeriets anbefaling er 14 dages karantæne, hvis man har været i et land, hvor rejser frarådes på grund af høj smitte.

For erhvervsrejser er retningslinjerne mindre restriktive. Her lyder det, at man skal tage en test, når man kommer hjem - dog tidligst fire dage efter afrejse fra Danmark - og være i isolation, indtil svaret på testen foreligger.