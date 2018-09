Verdenskendt modegigant solgt for milliarder

Der bliver formentlig råd til pasta de næste mange år i Versace-familien. Den helt dyre slags.

Den italienske modegigant er nemlig netop blevet solgt for svimlende 1,83 milliarder euro. Det svarer til 13,65 milliarder danske kroner.

Det oplyser opkøberen, Michael Kors, i en pressemeddelelse.

- Vi er begejstrede for, at Versace nu bliver en del af vores familie af luksusmærker, og vi føler os forpligtede til at investere i dets udbredelse. Med vores gruppe i ryggen er vi overbevist om, at Versace vil omsætte for over to milliarder dollars, skriver Michael Kors bestyrelsesformand og administrerende direktør, John Idol, i pressemeddelelsen.

Michael Kors har købt Versace. Foto: AP

Samtidig oplyste han, at selskabet bag Versace nu vil skifte navn til Capri Holdings.

Det verdenskendte luksusmærke blev stiftet af Gianni Versace i Milano i 1978. Dengang solgte de udelukkende tøj, men senere har firmaet også kastet sig over smykker og ting til hjemmet.

I 1997 blev Gianni Versace skudt og dræbt foran sit hjem på Miami Beach af en gal mand, der senere tog sit eget liv.

Efterfølgende tog hans søster, Donatella Versace over, og hun har siddet på magten siden.