Vestas har valgt at nedlægge produktionen på selskabets spanske fabrik i León i Spanien

362 personer er blevet fyret, efter Vestas har valgt at nedlægge produktionen på den spanske fabrik i León.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Vestas begrunder lukningen med ændringer i efterspørgslen af bestemte turbiner i Europa.

Alle medarbejdere er informeret, og Vestas vil forsøge at finde muligheder for, at de ansatte kan flyttes til andre produktionsenheder i landet.