Vestas vil være klimaneutral i 2030

Selv om Vestas lever af at sælge og producere vindmøller, der er med til at gøre verden grønnere, udleder virksomheden tusindvis ton CO2 hvert år.

Men det skal være fortid om ti år - i 2030 - hvor vindmølleproducenten vil være klimaneutral. Det oplyser Vestas i en pressemeddelelse.

Målet skal blandt andet nås ved at udskifte benzinbiler- og lastbiler med elbiler og ved at skære i udledningen fra opvarmning.

Vestas' udledning hænger sammen med, at vindmøller består af stål, der er en belastning for klimaet.

Vestas' direkte udledning af CO2 har været stigende siden 2015. I 2018 lød udledningen på 69.000 ton.

Ud over målsætningen om at gå i nul i 2030 vil Vestas samtidig tage en dialog med sine underleverandører om samlet at skære CO2-udledningen med 45 procent.

Frem mod 2030 har Vestas sat et delmål i 2025, hvor udledningen skal være skåret med 55 procent.

Det nye klimamål fra Vestas følger i slipstrømmen på en lang række danske virksomheder, der også har sat mål om blive klimaneutrale i fremtiden.

Det gælder blandt andet mælkeproducenten Arla og slagterikoncernen Danish Crown, der vil være CO2-neutrale i 2050.

Den samme målsætning har transportgiganten Mærsk, mens medicinalkæmpen Novo Nordisk sigter efter at være klimaneutral på drift og transport i 2030.

I Folketinget blev der før jul indgået en bred politisk aftale om at skære Danmarks udledning af CO2 med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990.

Samtidig er der en målsætning om, at Danmark skal være CO2-neutral i 2050.