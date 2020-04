Virksomheder må klare lønningsdag uden statsstøtte

Virksomheder under pres fra coronakrisen må foreløbig vente på at modtage økonomisk hjælp fra staten.

Det skriver Børsen onsdag.

Erhvervsstyrelsen skal manuelt sagsbehandle hver enkelt ansøgning, og derfor nåede pengene ikke frem til alle virksomheders lønningsdag for marts. Tirsdag var den store lønningsdag.

Erhvervsstyrelsen oplyser til avisen, at den mandag gennemførte de første udbetalinger fra lønkompensationsordningen og 'langt flere vil følge i den kommende tid'.

Det har siden onsdag i sidste uge været muligt at søge om lønkompensation for virksomheder, der har valgt at sende ansatte hjem med løn frem for at afskedige dem.

Indtil videre har over 15.000 virksomheder søgt om at få dækket 75 procent af lønnen op til 30.000 kroner for hver hjemsendt ansat, som ordningen giver mulighed for. Beløbsgrænsen blev mandag hævet fra 23.000 kroner.

- Derfor skal ordningen justeres inden de næste udbetalinger sendes afsted, oplyser Erhvervsstyrelsen.

Abejdsgiverforeningen Tekniq har forståelse for, at myndighederne ikke kan bearbejde de mange tusinde ansøgninger på bare en uge. Men pengene skal ifølge underdirektør Thorkild Bang falde inden næste lønkørsel.

- Ellers bliver det livstruende for rigtig mange virksomheder, siger han til Børsen.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) erkender, at det er en kamp mod uret at få støttepakkerne til at virke hurtigst muligt.