Vismænd: Huspriser kan falde 11 procent under coronakrise

Huspriserne kan falde 8-11 procent under coronakrisen i 2020.

Det vurderer De Økonomiske Råd - også kendt som vismændene - i en prognose for dansk økonomi.

Det er en markant ændring fra forrige prognose, hvor der var ventet en stigning i huspriserne på 2,2 procent i år.

Det Økonomiske Råd har lavet to scenarier for, hvordan coronavirusset vil ramme dansk økonomi.

I det optimistiske scenarie vil Danmark blive gradvist åbnet efter påske, som statsminister Mette Frederiksen (S) har kaldt sandsynligt. I det scenarie vil huspriserne falde 8,2 procent.

Det mere negative scenarie er bygget på, at Danmark bliver ramt af en ny coronabølge i efteråret. Her ventes priserne at falde 11,1 procent.

De markante prisfald skal ses i lyset af en forventning om et stort tilbageslag i dansk økonomi.

Selv om det danske samfund så småt skulle blive genåbnet efter påske, forventer vismændene et dyk i dansk økonomi på 3,5 procent i år. I det negative scenarie ventes et fald på hele 5,5 procent.

I begge scenarier vil ledigheden stige op til 140.000-160.000 personer, og det vil betyde, at de danske familier samlet set får færre penge mellem hænderne.

- Krisens omfang er meget vanskelig at vurdere, men der er ingen tvivl, om at krisen vil sætte sig markante spor i såvel den danske økonomi som de offentlige finanser, skriver vismændene.