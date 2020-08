Wall Street indhenter det tabte under krise og når ny rekord

Aktiemarkederne i USA har indhentet det tabte, siden coronapandemien ramte USA.

Det skriver CNN.

Således lukkede S&P 500-indekset på sit højeste niveau nogensinde tirsdag lokal tid. Indekset er den bredeste målestok for, hvordan det går på Wall Street.

I flere dage har indekset ligget omkring det rekordhøje niveau, og tirsdag blev rekorden nået. Den hidtidige top var tilbage fra 19. februar.

Dermed har det taget fem måneder for Wall Street at komme sig, efter at coronavirusudbruddet begyndte at udløse store fald på markederne.

Men rekorden skal ikke nødvendigvis ses som et tegn på, at det går specielt godt for hverken USA's økonomi eller verdens.

Flere eksperter har ifølge nyhedsbureauet AFP advaret om, at markedet i et vist omfang er frakoblet den reelle økonomiske tilstand.

Selv om de gode tendenser blandt andet skyldes de mange hjælpepakker verden over, vurderer flere, at Kongressens manglende evne til at nå frem til en ny stimuluspakke i USA på et tidspunkt vil kunne aflæses i aktiekurserne.

Ifølge AFP er det blandt andet detailkæderne Walmart og Home Depot, som har bidraget til rekorden. De har kunnet fortsætte salget på trods af pandemien.

Også e-handelsgiganten Amazon havde en god dag tirsdag. Selskabet har draget fordel af, at coronakrisen har fået salget til at flytte online.

Amazon stod således for den største stigning på indekset med 4,1 procent tirsdag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- S&P 500 har været imponerende og skabt en masse velstand, men jeg er ikke sikker på, at det afspejler økonomiens overordnede sundhed, siger Patrick Leary, chefstrateg ved Incapital, ifølge Reuters.

- Stigningerne har i højere grad noget at gøre med en inflation i værdien af aktiver, den fortsatte støtte til økonomien samt den svækkede dollar, tilføjer han.