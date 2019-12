Whistleblower: Ansat brugte 525.948 kroner på fem måneder

Ved du noget? Så TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

En ansat ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der nu er politianmeldt, købte alt fra køkkener til PH-lamper og en strygerulle fra skjult konto hos et elfirma ved navn Søndergaard El.

Det viser en opgørelse, som whislteblower Karsten Ravnsgaard, tidligere økonomiansvarlig hos Søndergaard El, lavede, mens han var ansat i firmaet.

Det var Karsten Ravnsgaard, der som økonomiansvarlig ved et elfirma opdagede mistænkelige transaktioner med Forsvaret. Senere gik han til Rigsrevisionen. Foto: Peter Ernstved Rasmussen/OLFI

Ekstra Bladet er i besiddelse af opgørelsen, der viser, at den ansatte i styrelsen angiveligt købte varer for 525.948 kroner fra 10. september 2018 frem til 12. februar i år på sin skyggekonto.

Herudover bad han om at få overført 100.000 kroner fra sin skyggekonto til en anden medarbejder fra styrelsens skyggekonto hos elfirmaet, fortæller Karsten Ravnsgaard.

I alt flød der ifølge opgørelsen 625.948 kroner ud af medarbejderens skyggekonto i perioden.

Hvor er varerne?

Det er uvist, hvorvidt de købte varer med midler fra skyggekontoen er endt i Forsvarets ejendomme. Men den tidligere økonomiansvarlige i Søndergaard El Karsten Ravnsgaard frygter, at nogle af varerne ikke er kommet Forsvaret til gode.

Blandt andet, fordi den pågældende medarbejder ofte selv kom og hentede bestilte varer hos elfirmaet, fortæller han.

- Jeg begyndte at tænke over, at der jo reelt ikke var nogen, der vidste, hvor de varer endte henne, når de blev hentet. Samtidig var der også tilfælde, hvor vedkommende gik ind og købte noget i en butik og så bad butikken om at fakturere firmaet, siger Karsten Ravnsgaard.

Overfakturerede

Midlerne på skyggekontoen blev ifølge Karsten Ravnsgaard oparbejdet ved, at den ansatte ved styrelsen ofte bad elfirmaet om at fakturere styrelsen for mere, end en given opgave kostede, fortæller Karsten Ravnsgaard.

På den måde opbyggede han et tilgodehavende hos elfirmaet, han kunne disponere over, uden Forsvaret kunne finde ud af, hvad han brugte pengene på.

For eksempel sendte den pågældende medarbejder en indkøbsordre til elfirmaet på 172.250 kroner for renovering af solgardiner på en bygning, selvom elselskabet havde afgivet et tilbud på opgaven på 107.424 kroner, viser opgørelsen.

Søndergaard El har i en pressemeddelelse erkendt, at medarbejdere ved Ejendomsstyrelsen opbyggede et tilgodehavende hos elfirmaet. Men selskabet havde ingen mistanke om, at 'enkelte personer skulle have beholdt nogle af disse varer personligt', skrev direktøren.

Han slog tillige fast, at 'Søndergaard El har aldrig fået nogen ekstra gevinst ud af samarbejdet med forsvaret'.

Artiklen fortsætter under opgørelsen, der viser medarbejderens transaktioner på skyggekontoen. Ekstra Bladet har anonymiseret navne og leverandører.



'Bobleposer'

Det dyreste indkøb på skyggekontoen er ifølge opgørelsen køkkener til 300.000 kroner købt ved Tvis Køkkener i Holstebro, mens det billigste er 'bobleposer' til 630 kroner.

Det fremgår videre af opgørelsen, at der 31. oktober 2018 købes tre PH-lamper til en værdi af 23.988 kroner, mens der 4. januar bestilles en strygerulle af mærket Miele til 9500 kr.

Det vides som nævnt ikke, hvor de indkøbte varer er endt. Det fremgår dog af en faktura fra Tvis Køkkener i Holstebro sendt til elfirmaet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, at et køkken til 71.000 kroner blev leveret til Søndergaard Els adresse i Holstebro.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Tvis-køkkener i Holstebro, der afviser at kommentere købene.