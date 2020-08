Yderligere en million melder sig arbejdsløse i USA

Yderligere en million mennesker søgte i sidste uge om arbejdsløshedsunderstøttelse i USA, viser tal fra arbejdsministeriet i Washington.

Det var lidt lavere end ugen før. Her søgte yderligere 1,1 million amerikanere om understøttelse. Den samlede ledighed er på 9,9 procent.

Når det gælder antallet af personer, som melder sig som fortsat ledige, det vil sige gentagne ledighedstilmeldinger, er der lidt positive tegn at spore, påpeger cheføkonom Jeppe Juul Borre, Arbejdernes Landsbank, i en skriftlig kommentar.

Her falder antallet nemlig med yderligere cirka 200.000 personer til godt 14,5 millioner.

Dog skal man bemærke, at tallene over fortsatte ledighedstilmeldinger dækker over forrige uge, mens nye ledighedstilmeldinger dækker sidste uge, understreger Jeppe Juul Borre.

- De seneste ugers udvikling i nytilmeldte ledige viser, at arbejdsmarkedet bevæger sig i den rigtige retning, selv om tallene uundgåeligt vil vise udsving fra uge til uge, siger seniorøkonom i Sydbank Kim Blindbæk i en skriftlig kommentar.

- Genopretningen er dog langsom, og antallet af fortsat-ledige ligger stadig på et meget højt niveau, konstaterer han.

Kim Blindbæk vurderer dog, at det vil smitte positivt af på beskæftigelsen, at mange stater er ved at have styr på smitten og dermed kan genåbne.

Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, mener, at der skal ske et 'mærkbart fald' i arbejdsløsheden, før alarmklokkerne stopper med at ringe.

Han bider dog mærke i, at mange amerikanere kommer i arbejde igen.

- Der er vel at mærke fortsat mange, som melder sig ledige, men trafikken går også den anden vej, da mange personer ligeledes kommer i arbejde. Fra maj til og med juli er der genskabt mere end ni millioner job i amerikansk økonomi, fastslår Jeppe Juul Borre.

Begge økonomer forholder sig også til den lave forbrugertillid. Coronakrisen har slået skår i forbrugertilliden, som er faldende.

Og det er bekymrende, noterer Jeppe Juul Borre:

- I juli lød arbejdsløshedsprocenten på 10,2 procent, og en markant risiko for den amerikanske økonomi er, at den høje arbejdsløshed bider sig fast. Det vil give dybe skår i privatforbruget, som står for næsten 70 procent af den amerikanske økonomi.