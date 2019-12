Yngste medlem af milliardærklubben ramt af konkurs

Ved du noget om sagen, så tip journalisten bag.

Det tidligere medlem af den såkaldte milliardærklub Mark Szigethy, som også er realitystjernen Amalie Szigethys onkel, er gået konkurs med sit holdingselskab.

Det skriver Finans.dk.

Mark Szigethy er gået konkurs med sit holdingselskab. Foto: Ritzau Scanpix

Quint Aps blev taget under konkursbehandling for et par dage siden, da en ukendt kreditor havde begæret selskabet konkurs.

Kurator for konkursboet, Peter Krarup fra Mazanti-Andersen Korsø Jensen, bekræfter konkursen over for Ekstra Bladet

Han ønsker dog ikke at sige, hvem der står bag konkursbegæringen.

- Det er så nyt, at jeg endnu kan sige så meget. Jeg har p.t. sendt den sædvanlige skrivelse til direktionen og bedt dem redegøre for aktiver og passiver, og det har jeg ikke fået svar på endnu, siger han.

Derudover fortæller han, at ingen fra Quint mødte til skiftesamling i retten for nylig.

Selvom advokaten ikke ønsker at fortælle, hvem der har begæret selskabet konkurs, så vil han gerne afkræfte, at det har sammenhæng til den retssag, som Marks Szigethy for nylig tabte i retten til sin tidligere milliardærklub-ven Ole Abildgaard. Her lød tabet på 3,8 millioner kroner plus en større mængde aktier, der havde en værdi i omegnen af ti millioner kroner.

'Havde ikke set indkaldelse'

Mark Szigethy, der var kendt som milliardærklubbens børsmægler, siger til Ekstra Bladet, at han regner med, at der kommer styr på sagen.

- Jeg havde ikke set indkaldelsen for skiftesamlingen. Så der skal nok komme styr på det i næste uge.

- Men du er vel blevet indkaldt af en grund?

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til.

Mark Szigethy, der var det yngste medlem af milliardærklubben, står som ejer af selskabet, men ikke som direktør. Det gør hans familiemedlem Sebastian Szigethy derimod. Derfor har han ifølge kuratoren ikke modtaget nogen indkaldelse.

Udover retssagen mod Ole Abildgaard tabte Mark Szigethy for nylig også til Karsten Ree i en sag om en større mængde aktier til den nette sum af en krone.

Det er ikke første gang, at han rammes af konkurs. Da han var på toppen i 2007, havde hans selskab MCS Holding en formue på 45 millioner kroner, men året efter var den på minus 144 millioner kroner. Og det gik senere konkurs.

I det seneste regnskab for Quint Aps stod der efter nogle hårde år en egenkapital på lidt mere end 14 millioner kroner. Men de var alle bundet op på værdipapirer.