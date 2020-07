Zornig tjente 1,1 mio. på et år - uden at betale skat

Selvom den kendte debattør og nu konkursramte forkæmper for de svage Lisbeth Zornig Andersen i 2016 havde en årsløn på mindst 1,1 millioner kroner, så var det tilsyneladende ikke nok til, at Skat også skulle have sin del.

I hvert fald undlod hun at betale 544.000 kr. i restskat det pågældende år, viser den såkaldte restanceopgørelse over hendes skattegæld, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Den viser yderligere, at hun stoppede med at betale sin retmæssige skat for de penge, som hun tjente i 2014. Her opstod der en gæld på ca. 330.000 kroner, hvilket samtidig var lige efter, at Lisbeth Zornig havde fået sin berømte million i offentlig støtte på et uberettiget grundlag efter en fejl af daværende socialminister Annette Vilhelmsen.

Forgyldte manden før konkurs: Nu falder hammeren

Artiklen fortsætter under billedet...

Lisbeth Zornig Andersens har ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser. Foto: Linda Rasmussen

1,1 mio. i løn

Mads Grønnegaard, skattekonsulent og direktør for Skat og Råd, har på Ekstra Bladets foranledning foretaget en beregning, der viser, at Lisbeth Zornig som minimum har tjent 1,1 mio. kr. i 2016 ud fra hendes skattegæld at dømme det pågældende år.

Ifølge skatte-eksperten opkræves restskatten for den personlige skat normalt året efter i tre rater i august, september og oktober.

I Lisbeth Zornigs tilfælde har Gældsstyrelsen som sagt opgjort en samlet skattegæld for 2016 på 544.000 kr., som altså i 2017 blev forsøgt opkrævet over tre rater uden held af Skat.

- Hvis man foretager en normal skatteberegning og regner baglæns, så svarer det alt andet lige til en skattepligtig indkomst i 2016 på ca. 1.100.000 kr., vurderer Mads Grønnegaard.

Det svarer til en gennemsnitlig månedsløn på ca. 92.000 kr. - hvoraf Skat så ikke har fået sin del.

Artiklen fortsætter under billedet...

På Gældsstyrelsens restanceopgørelse fremgår det, at især 2016 var et indbringende år for Lisbeth Zornig.

Sagen kort Lisbeth Zornig gik 5. august 2019 personligt konkurs med Huset Zornig grundet en skattegæld på 1,4 millioner kroner, der startede i 2014. Ekstra Bladet kunne i december 2019 fortælle, at der op til Zornigs konkurs var blevet overført 700.000 kroner til hendes mand. Kurator Boris Frederiksen krævede pengene tilbage, mens Lisbeth Zornig og ægtefællen Mikael Lindholm forsvarede sig med, at der var tale om løn for udført arbejde. Nu har begge parter så indgået et forlig om, at 400.000 kroner skal tilbagebetales til konkursboet og dermed Gældsstyrelsen. Lisbeth Zornig er efter sin konkurs begyndt at afholde en lang række foredrag, som oftest er udsolgt. Det foregår igennem firmaet Soft Talk Kommunikation, der blev stiftet af hendes eksmand kort inden konkursen. Her er Mikael Lindholm også ansat.

I 2014, hvor skattegælden startede med de 330.000 kr., tjente hun ifølge Mads Grønnegaards beregninger en årsløn på ca. 710.000 kr.

Da Lisbeth Zornig heller ikke betalte skat for 290.000 kr. i 2017, og der samtidig kom renter og gebyrer på i 2014, endte den samlede gæld på knap 1,4 mio. kr.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Lisbeth Zornig til restanceopgørelsen. Derudover har vi spurgt ægtemanden Mikael Lindholm, men han har ikke svaret på vores spørgsmål.