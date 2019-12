Zornigs bil var '10.000 kr. værd': Solgt for syv gange så meget

Den kendte debattør Lisbeth Zornig gik i sommer personligt konkurs, og i den forbindelse blev hendes bil solgt for et noget højere beløb, end hvad hun havde oplyst, at den var værd

Da Lisbeth Zornig tilbage i august måned blev erklæret personlig konkurs i Skifteretten I Roskilde kom det frem, at hun ejede en Nissan Qashcai fra 2013.

Bilen, som er en SUV, var dog ifølge Lisbeth Zornig 'i dårlig stand og havde en værdi på 10.000 kroner', fremgår det af den seneste redegørelse for hendes konkursbo.

Men det var Kammeradvokaten med Boris Frederiksen i spidsen ikke enig i.

Kuratoren valgte derfor at sætte bilen til salg på en auktion, og her lykkedes det at få en pris hjem på 67.000 kroner. Altså næsten en syvdobling.

- Hun var relativt forarget over, at vi ikke lod hende købe bilen for 10.000 kroner, men det viser jo bare, at hun ikke selv har haft en realistisk opfattelse af, hvad de ting var værd, siger Boris Frederiksen og tilføjer.

- Det er jo ikke noget, som gør, at Gældsstyrelsen, som stort set er eneste kreditor, bliver meget rigere, men bilen er nu engang omfattet af konkursen. Og hvis en ægtefælle eller en anden skal købe den, så skal det ske til markedspris, og der må vi konstatere, at de 10.000 kroner var en forkert opfattelse. Den var syv gange så høj, siger han.

Kammeradvokaten har ikke taget andre aktiver fra Lisbeth Zornigs bopæl.

Landskendt mønsterbryder Den 51-årige Lisbeth Zornig blev landskendt i DR-dokumentaren 'Min barndom i helvede' fra 2012, hvor hun konfronterede sin stedfar og sin mor for hendes barndom fyldt med svigt og seksuelle overgreb. Filmen kom i forlængelse af hendes selvbiografi 'Vrede er mit mellemnavn', der blev en bestseller. Siden har hun medvirket i flere andre tv-programmer og skrevet mange andre bøger. Hun er også tidligere formand for Børnerådet. Fra 2011-2015 blev hun kåret som en af Danmarks 50 mest indflydelsesrige meningsdannere af Politiken. I 2009 stiftede hun enkeltmandsvirksomheden Huset Zornig. Da det gik konkurs 5. august 2019, gik hun også personligt konkurs. I 2013 blev hun involveret i en sag, hvor daværende socialminister Annette Vilhelmsen blev beskyldt for uberettiget at uddele en million kr. i støttemidler til Huset Zornigs kampagne 'Stemmer på kanten'. Lisbeth Zornig blev renset for al ansvar i sagen. Vis mere Luk

700.000 kr. til sin mand

Ekstra Bladet kunne tidligere i dag fortælle, at Lisbeth Zornig i månederne op til sin konkurs overførte mere end 700.000 kroner til sin ægtemand Mikael Lindholms private konti.

Og dem vil Kammeradvokaten med Boris Frederiksen i spidsen nu have fat i på vegne af Gældsstyrelsen.

Selv afviser Mikael Lindholm i overordnet svar til Ekstra Bladet kravet. Han mener således, at der er tale om løn for udført arbejde. Lisbeth Zornig har ikke haft mulighed for at stille op til interview.