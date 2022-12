Eric ejer verdens største våbenbutik: - Salget er eksploderet

En far skubber en indkøbsvogn foran sig. På et barnesæde i vognen sidder hans datter med en æske ammunition i den ene hånd og en bamse i den anden.

En ekspedient i våbenbutikken, der kalder sig ’den største i verden', henvender sig til manden og spørger, om der er noget, han kan hjælpe med.

Men manden bør slet ikke være der.

- Vi har lovet mor, at vi skal købe ind til aftensmad, så vi må hellere se at få betalt dem her og så komme tilbage en anden dag, siger han og smiler til sin datter, inden de bevæger sig mod kassen.

Den enorme våbenbutik ligger i byen Smyrna i den amerikanske sydstat Georgia og minder om en blanding af Lalandia og Ikea – bare med 18.000 våben på lager i stedet for Billy-reoler.

Her er skydebaner, festlokaler og en restaurant i to etager midt i butikken. Og er du mere til zebrastribede dametasker eller en pyjamas med små pistoler i babystørrelse, fås det også.

Eric Wallace har bestyret butikken i over 20 år. Foto: Ditte Lynge

De seneste år med pandemi, nedlukning og store demonstrationer over hele landet har fået de ansatte i Adventure Outdoors – The Greatest Store On Earth til at løbe hurtigt.

- Hver gang, politikerne siger, at de vil indskrænke retten til at bære våben, strømmer folk til. Det samme sker efter masseskyderier som det i Uvalde i sommer (hvor 19 elever og to lærere blev dræbt, red.). Det er usikkerheden, der trigger dem, fortæller Eric Wallace, der har bestyret butikken i mere end 20 år.

- Når man siger til folk, at de ikke må forlade deres hjem, og der er uro i gaderne, har folk brug for at føle sig sikre. Og intet repræsenterer sikkerhed som et våben, siger Eric Wallace.

- Repræsenterer politiet ikke længere sikkerhed?

- Politiet kan ikke være alle steder på én gang, så det handler om at træffe et valg. Vil du risikere at blive et offer, eller vil du være i stand til at beskytte din familie?

Butikken kalder sig 'den største våbenbutik på planeten Jorden'. Foto: Ditte Lynge

Der er kun mandlige ekspedienter i den enorme våbenbutik. Alle ligner hinanden med gråt hår, overskæg og en lille mave. Hver gang, en af dem spørger, om de kan hjælpe mig med noget, er jeg forvirret, for har han ikke lige spurgt mig om det samme for to minutter siden?

En ung ekspedient med rødt hår skiller sig ud. Han viser mig de mest populære modeller og fortæller, at de lige har haft et black friday-udsalg, der gik over al forventning.

- Vi solgte over 500 våben på én dag, fortæller han stolt.

De bedste våben kommer fra Tyskland, de værste fra Tyrkiet. Det er typisk dem, der bliver solgt for 200 dollars, og som førstegangskøbere sværger til, fordi de er til at betale.

Butikken har den ene række med ammunition efter den anden. Foto: Ditte Lynge

I dag kan du forlade butikken med et våben under armen på under en halv time. Det kræver ingen forhåndsgodkendelse fra politiet, kun et kort baggrundstjek, der køres gennem et FBI-system.

Afslører systemet, at kunden har løjet, bliver vedkommende afvist og skal betale 50 dollars i gebyr. Hvis ikke kan han eller hun forlade forretningen med en riffel eller ti under armen.

- Hvordan sikrer I jer, at jeres kunder ikke går ud og sælger dem videre til nogen, som ikke ville kunne bestå sikkerhedstjekket?

- Det kan vi ikke, men vi træner vores ansatte til at spotte unormal adfærd, og hvis de oplever noget mistænkeligt, kan de afvise kunden.

- Har I oplevet, at politiet kontakter jer og siger, at et våben solgt fra jeres butik er blevet brugt til noget kriminelt?

- Ja, vi har haft flere forespørgsler fra politiet, og vi stiller os altid til rådighed for de spørgsmål, de måtte have. Vi vil gerne hjælpe med at opklare sagerne, hvis det er muligt.

Butikken indeholder skydebaner, festlokaler og en restaurant i to etager. Foto: Ditte Lynge

