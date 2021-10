Etiopien udfører luftangreb i det nordlige og vestlige Tigray

Etiopien har søndag udført to luftangreb i den konfliktramte Tigray-region.

Det oplyser talsmand for den etiopiske regering Selamawit Kassa.

Luftbombardementerne var henholdsvis nummer syv og otte i løbet af denne uge.

De er blevet udført langt fra Tigray-hovedstaden Mekelle, som denne uge er blevet ramt en række angreb. De nye bombardementer kan være et signal om, at militæret udvider sin offensiv i regionen.

Det ene angreb har angiveligt ramt den nordlige del af regionen. Det andet har ramt et træningssted for oprørere og et våbendepot i den vestlige del af Tigray.

Oplysningerne er ikke umiddelbart blevet bekræftet af uafhængige kilder. Kommunikationskanaler til regionen er i vidt omfang blevet lagt ned.

Den etiopiske regering, der ledes af premierminister Abiy Ahmed, har i næsten et år været i konflikt med Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF). Det er en oprørsbevægelse, der holder til i den nordlige Tigray-region.

I løbet af den seneste uge har regeringen lanceret en ny offensiv i regionen.

- I dag blev den vestlige front ved Mai Tsebri, som har været et træningssted og en kommandocentral for terrorgruppen TPLF, ramt af et luftangreb, siger regeringstalsmand Kassa.

TPLF har ikke umiddelbart udtalt sig om angrebene.

FN har advaret om, at volden er taget til i området, hvilket har forværret den humanitære situation.

Hundredtusindvis af mennesker er sendt på flugt, og det estimeres af FN, at omkring 400.000 lever under 'hungersnødslignende forhold'.

Premierminister Abiy Ahmed modtog i 2019 Nobels fredspris. Det skete, efter at han havde forhandlet en fredsaftale på plads med nabolandet Eritrea.

Hans stjerne er imidlertid falmet voldsomt internationalt på grund af de blodige sammenstød.