EU-agentur råder virusramte lande til at stramme skruen igen

Lande med stigende coronasmitte bør genindføre tiltag for at bremse smitten.

Sådan lyder opfordringen fra Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol af Sygdomme (ECDC) i en ny risikovurdering.

Centeret, der er et EU-agentur, advarer om, at der efter faldende coronasmitte nu ses en genopblussen flere steder i Europa.

Det kommer, efter at de tiltag, der blev iværksat flere steder i Europa for at bremse smitten, gradvist er blevet hævet.

Den stigende smitte kan dog blive dæmpet, hvis passende tiltag genindføres, vurderer ECDC.

- Lande, der nu ser en stigning i antallet af tilfælde, efter at de har hævet deres restriktioner efter en midlertidig forbedring i den epidemiologiske situation, bør overveje at genindføre udvalgte tiltag gennem en gradvis, trinvis og holdbar tilgang, lyder det i risikovurderingen.

ECDC advarer om, at risikoen for en yderligere eskalering af udbruddet i lande, der ser flere smittede, er høj.

Og hvis landene ikke indfører eller genindfører tiltag for at inddæmme smitten, er risikoen 'meget høj'.

Antallet af daglige coronatilfælde i Europa er i øjeblikket stigende. Det er dog fortsat lavere end antallet 9. april, hvor pandemien toppede.

I alt er der over ifølge nyhedsbureauet AFP 3,3 millioner bekræftede tilfælde af covid-19 i Europa. 213.353 smittede er afgået ved døden.

I de to uger frem til 2. august, som er den periode, ECDC har med i sin risikovurdering, er der registreret flere end 100.000 nye tilfælde i Europa.

Af dem er der flest nye smittede i Spanien, Rumænien, Frankrig, Storbritannien og Tyskland.

Også Danmark har den seneste tid oplevet et stigende smittetal, hvor særligt Aarhus er blevet ramt.

Store dele af samfundet blev lukket ned i midten af marts. Meget er dog siden blevet genåbnet.

De stigende smittetal har betydet, at nattelivet, der stod til at blive genåbnet i starten af august, har fået udskudt genåbningen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) slog dog mandag aften fast i et program på TV2, at det ikke er nødvendigt med en ny nedlukning.