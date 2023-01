EU anbefaler: Rejsende fra Kina skal coronatestes

EU's medlemslande bør kræve, at alle rejsende fra Kina bliver coronatestet før afgang og kan fremvise en negativ coronatest.

Sådan lyder udmeldingen onsdag aften fra EU's krisehåndteringsorgan, IPCR.

IPCR består af repræsentanter fra alle EU's 27 medlemslande. Organets anbefaling minder om en tidligere anbefaling fra EU-Kommissionen.

Kina lempede i slutningen af 2022 landets hidtidige strenge restriktioner.

Det har medført høje smittetal mange steder. Samtidig planlægger Kina dog at åbne for, at landets indbyggere fra 8. januar kan rejse til udlandet.

Det har fået flere andre lande til forberede sig på deres ankomst.

IPCR anbefaler - foruden test før afgang - at rejsende fra Kina skal bære mundbind under deres rejse. EU-lande skal også lave stikprøvekontrol af tilrejsende og teste spildevand i lufthavne med ankomster fra Kina.

Annonce:

Den danske indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde (V), har onsdag bedt Statens Serum Institut tage stilling til situationen.

Det oplyser hun i en skriftlig kommentar:

- Jeg har i dag bedt Statens Serum Institut vurdere, hvorvidt andre EU-landes tiltag i forhold til test for rejsende fra Kina er relevant i en dansk kontekst - herunder test af spildevandet fra fly ankommet fra Kina.

- Når denne vurdering foreligger fra SSI, vil jeg orientere ordførerne.

Hos Dansk Industri siger Peter Thagesen, underdirektør for global handel og investeringer, at man opfordrer til at følge myndighedernes anbefalinger.

- Det vil dog være en stor fordel for alle med fælles fodslag i Schengen vedrørende eventuelle krav om negativ test med videre. Det vil gøre det meget nemmere for alle rejsende - både erhvervsrejsende såvel som turister.

- Overordnet set er det vigtigt at understrege, at vi er glade for, at Kina igen har åbnet op for omverdenen, siger Peter Thagesen i en skriftlig kommentar.

Annonce:

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har onsdag opfordret Kina til at fremlægge mere pålidelige tal om landets nuværende coronasituation.

Ifølge WHO er de nuværende tal misvisende for det reelle udbrud i landet.

- Vi tror, at de nuværende tal, der udgives af Kina, nedtoner det ægte omfang af udbruddet, når det kommer til hospitalsindlæggelser, indlæggelser på intensivafdelinger og dødsfald, siger WHO's katastrofechef, Michael Ryan.

Han kritiserer Kina for at have en 'meget smal' definition af coronadødsfald.