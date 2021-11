EU bør overveje booster-vaccine til alle voksne over 40 år

Direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), Andre Ammon, siger onsdag, at covid 19-booster-vaccinationer bør overvejes for alle voksne over 40 år. Det er en klar ændring af centerets retningsregler.

Anbefalingerne fra ECDC er ikke bindende for de europæiske regeringer, men de har indflydelse på sundhedsmyndighedernes beslutninger i de enkelte lande.

To tredjedele af EU's borger er blevet fuldt vaccineret med de primære vaccinationer.

Ammon siger, at booster-vaccinationer bør sættes i værk mindst seks måneder efter det primære vaccineprogram.

Tidligere har ECDC sagt, at det ikke hastede med at planlægge og gennemføre booster-doser til fuldt vaccinerede. Det er dog blevet pointeret, at personer med svækkede immunforsvar kunne inddrages som led i bestræbelser på at beskytte ældre borgere.

EU-Kommissionen ventes at overveje rådene om booster-vaccinationer, når der skal foreslås ændringer af covid 19-certifikater senere på ugen.

Mange EU-lande er allerede begyndt at give booster-vaccinationer til deres befolkninger, men de har forskellige kriterier for, hvilke grupper som prioriteres, ligesom der er forskellige regler for, hvilke tidsintervaller, som skal gælde mellem de primære vaccinationer og booster-vaccinationerne.