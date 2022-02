EU-chef ænser afspænding af konflikt efter Macrons besøg hos Putin

Den franske præsident, Emmanuel Macrons, nylige besøg i Rusland har ført til 'et lille strejf af afspænding' i krisen om Ukraine.

Også selv om det ikke har kastet nogle 'mirakler' af sig.

Det siger EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, tirsdag efter afslutningen på et besøg i Washington D.C.

- Så længe folk er villige til at sidde omkring bordet og tale sammen, så tror jeg, der er håb for at undgå en militær konfrontation, siger Borrell.

Set ud fra det synspunkt var Macrons besøg mandag hos Ruslands præsident, Vladimir Putin, ifølge EU-chefen 'et positivt signal' og 'et godt initiativ'.

- Jeg tror, det repræsenterer et lille strejf af afspænding, tilføjer Borrell.

Rusland har de seneste måneder samlet op mod 100.000 soldater og andet udstyr nær grænsen til Ukraine. Det har fået USA og EU til at beskylde russerne for at være i gang med at forberede en invasion.

Regeringen i Moskva afviser, at den har planer om at gå ind i Ukraine, men har krævet omfattende sikkerhedsgarantier fra USA og Nato, hvis konflikten skal nedtrappes.

Det har ført til intensive diplomatiske forhandlinger mellem Vesten og Rusland for at undgå en mulig væbnet konflikt.

Josep Borrell har tidligere beskrevet situationen som den farligste i Europa siden afslutningen på Den Kolde Krig.

Og på trods af hans optimisme omkring Macrons besøg, så er krisen 'endnu ikke blevet løst', siger Borrell.

- Præsident Macrons besøg i Moskva var vigtigt, men det har ikke forårsaget et mirakel, lyder det fra EU's udenrigschef.

Han understreger, at det vigtigste for den russiske regering ikke er Ukraine, men i stedet hvordan den nye sikkerhedsstruktur i Europa kommer til at se ud.

- De putter pres på Ukraine for at sikre sig en plads ved bordet, så de kan tale om noget, der er vigtigt for dem - navnlig udvidelsen af Nato og de sikkerhedsbekymringer de har, siger Borrell.

Emmanuel Macron sagde mandag efter sit møde med Putin, at han kunne se 'konkrete' løsninger på krisen i Ukraine, og at Ruslands præsident havde forsikret ham om, at landet ikke vil eskalere situationen yderligere.