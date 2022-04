EU er enige om en ny sanktionspakke mod Rusland

De 27 EU-lande er blevet enige om den femte sanktionspakke mod Rusland. Den indeholder et stop for import af russisk kul, træ og vodka og andre tiltag, bekræfter diplomater over for dpa.

Dermed tilslutter landene sig EU-Kommissionens plan for nye sanktioner.

Vedtagelsen skal forkyndes i EU's udgave af statstidende, og det ventes at ske fredag.

Den formelle godkendelse er dog ikke helt i hus, erfarer Ritzau.

Der er tekstmæssige udfordringer i sanktionspakken, som skal løses i løbet af natten, inden det sidste punktum kan sættes, og godkendelsen er på plads. Det vil formentlig ske fredag morgen.

Selv om sanktionerne skal ramme Rusland, så har de også betydelige konsekvenser for EU-landene. For nogle mere end for andre.

Sanktionerne skal straffe Rusland for invasionen i Ukraine, der tog sin begyndelse 24. februar.

Siden har mange tusinde mennesker mistet livet i krigen. Rusland er blevet beskyldt for at have begået krigsforbrydelser i områder, man indtog i de første uger af krigen. Det gælder især, hvad man har fundet i byen Butja, efter ukrainske styrker genindtog den sidste fredag fra russerne.

Det var ventet, at sanktionspakken ville have været klar i onsdags. Samme dag hvor USA og Storbritannien meddelte, at de strammer deres sanktioner over for EU efter Butja.

Men der var i EU-kredsen, ifølge Reuters, uenighed om, hvor omfattende et forbud mod russisk kul skulle være, og fra hvornår det skulle gælde.

Mange europæiske kraftværker har indtil nu været afhængige af russisk kul for at kunne producere strøm.