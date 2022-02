EU er klar til at håndtere delvis gasafbrydelse fra Rusland

EU vil være i stand til at håndtere situationen, hvis Rusland delvist lukker for gasleverancer til Europa under den igangværende konflikt med Ukraine.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde tirsdag.

- Vores modeller viser, at vi er nogenlunde på den sikre side i tilfælde af en delvis afbrydelse eller yderligere nedgang i gasleveringerne fra Gazprom, siger hun efter et møde i Strasbourg.

Gazprom er et russisk olie- og gasselskab og verdens største udvinder af naturgas.

Rusland står for leveringen af omkring 40 procent af EU's naturgas. Prisen på gas er steget kraftigt i Europa de seneste mange uger.

Det skyldes blandt andet en kombination af stigende efterspørgsel fra flere lande efter coronapandemien og mindre forsyninger end normalt fra Rusland.

Samtidig har krisen i Ukraine skabt bekymring for, at Rusland kan finde på at bruge gasleverancer som et politisk våben mod EU under forhandlinger.

Det har fået EU til at tale med lande som USA, Norge, Qatar, Egypten, Aserbajdsjan, Nigeria og Sydkorea om at øge leverancerne af gas til Europa.

- Vi har også talt med store leverandører af naturgas og spurgt dem, om de vil være villige til at bytte flere kontrakter til fordel for EU, siger Ursula von der Leyen.

- Dette arbejde har nu helt tydeligt betalt sig.

EU-Kommissionens formand fortæller, at Japan er et af de lande, der er gået med til at omdirigere flere sendinger af naturgas til Europa.

På kort sigt betyder det, at konsekvenserne af en nedgang i leveringen af russisk gas er blevet afbødet en smule.

Efterspørgslen på gas i Europa ventes også at falde, i takt med at foråret og varmere temperaturer trænger sig på.

Europas gasbeholdning er i øjeblikket fyldt 34 procent op.

Ursula von der Leyen tilføjer, at der vil blive brug for yderligere tiltag, hvis Rusland lukker fuldstændigt for gassen til Europa.