EU køber 900 millioner doser coronavaccine

EU-Kommissionen har afsluttet og godkendt en kontrakt om køb af yderligere 900 millioner vaccinedoser fra BioNTech og Pfizer.

Det skriver kommissionsformand Ursula von der Leyen på Twitter. Hun tilføjer, at aftalen giver mulighed for at købe yderligere 900 millioner. Altså i alt 1,8 milliarder doser i perioden 2021-23.

Kommissionen har tidligere annonceret, at en sådan kontrakt var på vej. Så der er formentlig tale om, at den nu er underskrevet. Det skriver hun dog ikke direkte.

- Glad for at kunne meddele, at EU-Kommissionen netop har godkendt en kontrakt. Den garanterer 900 millioner doser (+ mulighed for 900 millioner) med BioNTech og Pfizer for 2021-23, skriver Ursula von der Leyen.

EU har allerede to kontrakter med BioNTech og Pfizer på 600 millioner doser. De første blev leveret i december 2020. Der ventes 250 millioner doser fra de to producenter i andet kvartal af 2021.

Ifølge von der Leyen vil der 'komme flere kontrakter og vaccineteknologier' til.

Leverancerne af vaccinen, der er udviklet af det tyske firma BioNTech, har været blandt de mest pålidelige.

Så langt er vi nået med covid-19-vaccinationerne i Danmark.

Andre vaccineproducenter har haft store udfordringer med at leve op til de kontrakter, der er indgået med EU. Det har skabt frustrationer og ført til et sagsanlæg mod producenten AstraZeneca. Den sag kører nu i Belgien.

I april skrev Ursula von der Leyen, at EU-Kommissionen forhandlede med BioNTech og Pfizer. Hun understregede ved den lejlighed, at EU ville have fokus på de producenter, som havde vist, at vaccinerne er effektive.

Forsøg har vist, at vaccinen fra BioNTech er effektiv - også over for flere af de varianter, som ellers har skabt bekymring. Andre vacciner har vist noget lavere effekt mod varianter fra blandt andet Sydafrika.

Pfizer-vaccinen er også en hjørnesten i den danske vaccinationsindsats, efter at vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson er blevet hevet ud af Danmarks vaccinationsprogram.

Den tyske avis Die Welt skrev tidligere på ugen, at Frankrig havde forsinket processen med at få afsluttet kontrakten om de 900 millioner doser fra Pfizer og BioNTech.

En talsmand for EU-Kommissionen afviste at kommentere sagen, da nyhedsbureauet Reuters spurgte til det forleden.

EU-Kommissionen har også indgået en kontrakt med den franske producent Sanofi. Men denne vaccine er ikke på markedet.

Det franske medicinalfirma har tilbudt at hjælpe med at producere andre godkendte vacciner.