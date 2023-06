EU-landene er enige om ny sanktionspakke mod Rusland

EU-landene er enige om den 11. sanktionspakke mod Rusland. Det oplyser det svenske formandskab for EU på Twitter.

Et mål med forhandlingerne om den 11. sanktionspakke har været at skride ind over for tredjelande, der omgår sanktionerne ved at eksportere varer til Rusland.

- I dag blev EU-landenes ambassadører enige om den 11. sanktionspakke mod Rusland. Den indeholder foranstaltninger rettet mod at forhindre omgåelse af sanktioner, siger det svenske formandskab for EU på Twitter.

Forgæves: Putins 'vasketrick' fortsætter

Med beslutningen onsdag vil EU-landenes stats- og regeringschefer kunne tage til topmøde i næste uge uden at skulle bekymre sig om et nyt opgør om sanktioner.

Ifølge det svenske EU-formandskab indeholder pakken også sanktioner rettet mod individer. Det kan både være personer i Rusland eller juridiske enheder, som russiske virksomheder.

Annonce:

Det svenske formandskab oplyser dog ikke, hvem der er kommet på sanktionslisten.

Det bliver normalt først officielt bekræftet, når pakken offentliggøres i EU-Tidende. Det er et tidsskrift, som har til formål at markerer, når EU-retsakterne får bindende virkning.

Forsinkelsen skyldes, at EU ikke ønsker at give individer eller virksomheder tid til at forberede sig på sanktionerne, inden de træder i kraft.

Den 11. sanktionspakke kommer efter længere tids forhandlinger. De har blandt andet været præget af problemerne med at finde et juridisk grundlag for at kunne gribe ind over for omgåelse af sanktionerne i lande uden for EU.

Barskt nyt til Zelenskyj