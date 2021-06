EU lukker ved midnat sit luftrum for hviderussiske fly

EU forbyder fra midnat forbyde alle hviderussiske fly adgang til EU's luftrum.

Det oplyste tre unavngivne diplomater tidligere fredag.

Transportministeren oplyser fredag aften at Danmark indfører flyve- og landingsforbud for hviderussiske fly i Danmark.

- På baggrund af den seneste hændelse, hvor belarusiske myndigheder tvang et kommercielt fly til at lande i Belarus, indføres der nu et flyve- og landingsforbud mod belarusiske (hviderussiske, red.) fly i dansk luftrum.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Dette gælder også Grønlandsk og færøsk luftrum.

Det sker, knap to uger efter at Hviderusland tvang et Ryanair-fly til jorden, mens det var på vej fra Grækenland til Litauen, der begge er EU-lande.

Om bord på flyet var den hviderussiske aktivist Roman Protasevitj, der har været efterlyst af regeringen. Han blev anholdt efter tvangslandingen i Hvideruslands hovedstad, Minsk, og har været tilbageholdt siden.

EU har varslet nye sanktioner mod Hviderusland efter episoden.

Forbuddet mod hviderussiske fly i EU's luftrum er nu et af de tiltag, der rammer landet. EU-landene har indtil klokken 14 fredag til at komme med indsigelser mod forbuddet, hvilket ikke ventes at ske.

Foruden forbuddet anbefaler EU, at fly fra EU ikke benytter sig af hviderussisk luftrum. Her er der dog ikke tale om et reelt forbud.

Den anholdte Protasevitj viste sig torsdag på hviderussisk tv. Her tilstod han at have organiseret arrangementer, der har forstyrret den offentlige orden.

Den uafhængige borgerretsgruppe Viasna siger dog, at Hvideruslands sikkerhedstjeneste med stor sandsynlighed har presset ham til at tale.

Han står over for 'uretfærdige, men meget alvorlige anklager'.

- Alt, hvad han siger, er ren propaganda, der ikke er noget sandfærdigt grundlag for, siger Viasna-chef Ales Bialiatski ifølge nyhedsbureauet AFP.

Aktivistens 'tilståelse' blev vist på Hvideruslands statslige kanal, ONT.

I en video offentliggjort i sidste uge 'tilstod' Protasevitj også at stå bag civile uroligheder. På det tidspunkt sagde den 26-årige aktivists forældre, at de frygter, at deres søn bliver udsat for tortur.