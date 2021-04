EU-præsident indkalder til corona-topmøde

EU-præsident Charles Michel vil indkalde til EU-topmøde i Bruxelles 25. maj, skriver hans talsmand på Twitter.

Samtidig annoncerer han et topmøde mellem EU og USA i juni. Det bliver i forbindelse med den amerikanske præsident Joe Bidens første udlandsrejse, efter at han tog over i Det Hvide Hus 20. januar.

På mødet i maj skal stats- og regeringscheferne i EU skal ifølge talsmanden diskutere pandemien, klimaet og Rusland. Et mere detaljeret program følger senere.

Det seneste år har stats- og regeringscheferne haft en række møder på video. I marts var det planen, at de skulle have holdt et fysisk møde.

Men Michel valgte at ændre den plan, da smitten på det tidspunkt tog til over det meste af Europa. Det var uforsvarligt at rejse til Bruxelles, lød vurderingen.

Det er en udbredt opfattelse blandt diplomater i EU-systemet, at udbyttet af videomøder er begrænset. Derfor har Michel også forsøgt, når det var forsvarligt, at EU-landenes stats- og regeringschefer skal mødes.

Den danske statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere kritiseret, at man har holdt fysiske møder, mens coronaen har været ude af kontrol i medlemslandene.

I forbindelse med et topmøde i oktober sagde statsministeren, at hun mente, at mødet burde have været et videomøde.

På topmødet i midten af juni mødes EU-lederne med Joe Biden i Bruxelles.

Det er Bidens første officielle udenlandsrejse, efter han blev præsident.

Forgængeren Donald Trump rejste først til Saudi-Arabien og derpå videre til Israel i maj 2017.

Biden rejser i juni først til Storbritannien, hvorefter han kommer til Bruxelles, hvor han deltager i et Nato-topmøde 14. juni.

Derpå deltager han i et topmøde mellem EU og USA - også i Bruxelles. Det skriver Det Hvide Hus i en pressemeddelelse fredag.