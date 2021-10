EU runder milepæl - over en milliard vaccinedoser eksporteret

EU har i løbet af de seneste ti måneder eksporteret over en milliard doser af coronavacciner.

Det oplyser EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, mandag.

Hun kalder det en 'vigtig milepæl' i leveringen af vaccinedoser til verden.

- Det er meget tydeligt, at Den Europæiske Union er den største eksportør af covid-19-vacciner. Vi har altid delt vores vacciner retfærdigt med resten af verden.

- Vi har eksporteret lige så meget, som vi har leveret til EU-borgere, siger Ursula von der Leyen i en erklæring.

Udmeldingen kommer få dage før et EU-topmøde, hvor EU's stats- og regeringschefer blandt andet skal drøfte vaccinesituationen.

Herunder vil de 'se på international solidaritet og behovet for at sikre adgang til vacciner for alle', fremgår det af dagsordenen for mødet, der finder sted torsdag og fredag.

EU-toppen fik i de tidligere stadier af pandemien kritik for at være for langsom med udrulningen og indkøb af vacciner, hvor blandt andet USA og Storbritannien havde mere fart på.

I dag er over 75 procent af EU's voksne borgere færdigvaccineret. Men der er brug for at kigge ud over egne grænser. Derfor har EU også hele tiden haft fokus på eksport, understreger von der Leyen.

- Fordi vi vidste, at vi kun kan overvinde covid-19, hvis vi kæmper overalt. Og vi vil gøre mere, siger hun.

Hun tilføjer, at EU sammen med USA sigter efter en global vaccinationsrate på 70 procent næste år.

EU vil desuden over de næste måneder donere mindst 500 millioner vaccinedoser til 'de mest sårbare lande', siger von der Leyen.

Vacciner produceret i EU er blevet eksporteret til mere end 150 lande på alle kontinenter.

I Danmark er 75 procent af befolkningen færdigvaccineret. Det svarer til knap 4,4 millioner borgere.