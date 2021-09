EU-top beskylder USA for loyalitetsbrud i strid om ubåde

Frankrig blev behandlet på en uacceptabel måde, da USA, Storbritannien og Australien i sidste uge indgik en ny forsvarspagt, og Australien i den forbindelse vragede en kontrakt med Frankrig om levering af ubåde.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, til den amerikanske tv-station CNN mandag.

- Der er mange spørgsmål, som skal besvares. Et af vores medlemslande er blevet behandlet på en måde, der ikke er acceptabel, siger hun i forbindelse med FN's Generalforsamling i New York City, der afholdes i disse dage.

Australien oplyste i forbindelse med den nye forsvarsalliance, at det trækker sig fra en kontrakt om levering af ubåde fra Frankrig.

I stedet vil Australien opbygge en flåde af atomdrevne ubåde baseret på amerikansk teknologi. Dermed går Frankrig glip af en kontrakt til et trecifret milliardbeløb i kroner.

Beslutningen har vakt så stor vrede i Frankrig, at landet fredag tilbagekaldte sine ambassadører i Australien og USA.

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, har beskyldt USA og Australien for at være 'svigefulde' og for at have udvist 'foragt' ved at bryde et tillidsforhold.

Nogenlunde det samme mener EU-præsident Charles Michel. Allierede nationer skal kunne regne med 'åbenhed og tillid'.

- Vi ser en tydelig mangel på åbenhed og loyalitet, siger Michel og antyder, at sagen vækker mindelser om Donald Trumps tid i Det Hvide Hus, hvor forholdet mellem USA og EU ikke var det bedste.

- Med Trump var det i det mindste klart, at EU efter hans mening ikke var en nyttig partner, en nyttig allieret, siger Michel ifølge nyhedsbureauet AFP.

EU's udenrigsministre mødtes mandag lokal tid i New York for at drøfte sagen. Det skete på sidelinjen af FN's Generalforsamling.

EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, siger efter mødet, at ministrene udtrykker 'solidaritet' med Frankrig om den annullerede ubådsaftale.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters uvist, om striden vil få betydning for den næste runde af handelsaftaler mellem EU og Australien, der er planlagt til 12. oktober.

USA's præsident, Joe Biden, har bedt Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, om et telefonmøde en af de kommende dage i et forsøg på at rette op på forholdet mellem de to lande.