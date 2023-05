EU-topchef advarer Rusland: - Gammelt fjols

EU's udenrigschef, Josep Borrell, advarer Rusland mod at bruge et påstået droneangreb som påskud for at optrappe krigen i Ukraine.

- Det, der bekymrer os, er, at dette kan bruges til at retfærdiggøre mere indkaldelse til militærtjeneste, flere soldater og flere angreb på Ukraine, siger Borrell i en udtalelse til journalister i Bruxelles.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Rusland anklager Ukraine for at stå bag et mislykket droneangreb på Kreml natten til onsdag.

Det afviser Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Han har sagt, at Ukraine kun koncentrerer sig om at forsvare sit eget territorium mod russiske angreb.

Den russiske regering har offentliggjort en video, der angiveligt viser en drone blive skudt ned over Kremls karakteristiske løgkupler.

Rusland betragter det påståede droneangreb som et attentatforsøg mod præsident Vladimir Putin. Han kom ikke til skade ved det påståede angreb.

Ruslands ekspræsident Dmitrij Medvedev skriver på Twitter, at Borrell er et 'uforskammet, gammelt fjols', og at det 'netop vil føre til optrapning af konflikten'.

Han betegner det som et 'terrorangreb begået af myndighederne i Kyiv, ledet af USA og godkendt af EU's ledelse'.

- Det her er præcis, hvad USA's regering og mange dumme hoveder i Bruxelles ønsker, skriver han.

Medvedev skriver desuden på et andet socialt medie, Telegram, at Zelenskyj nu er et legitimt militært mål for de russiske styrker.

Han opfordrer til, at man 'fysisk eliminerer' den ukrainske præsident.

Det udsagn afviser Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, at kommentere torsdag. Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Medvedev har tidligere markeret sig ved blandt andet at sige, at Rusland ikke vil udelukke at anvende atomvåben i krigen i Ukraine.