EU vil straffe transportselskaber i hviderussisk migrantstrid

EU-Kommissionen vil straffe de transportselskaber, som medvirker til at smugle migranter ind i EU. Straffen kan for eksempel være at forbyde et selskab at operere i EU.

Forslaget kommer som svar på situationen ved EU's ydre grænser mod Hviderusland, hvor migranter i ugevis har forsøgt at finde vej til EU.

Ifølge EU-Kommissionen vil tiltaget give et ekstra værktøj til at håndtere 'hybride angreb' som det fra Hviderusland.

- Forsøg på at destabilisere EU ved at instrumentalisere mennesker vil ikke virke. EU står sammen og handler for at løse situationen ved EU's ydre grænser ved Hviderusland.

- I dag præsenterer vi et forslag om at sortliste transportselskaber, som er involveret i smugling eller trafficking af mennesker ind i EU.

- Vi vil aldrig acceptere udnyttelsen af mennesker til politiske formål, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i en pressemeddelelse.

Der har i ugevis været pres på EU's ydre grænser ved Litauen, Letland og Polen, som har grænser op mod Hviderusland.

EU mener, at Hviderusland forsøger at destabilisere unionen ved at fragte migranter fra for eksempel Irak mod EU's ydre grænser.

EU har flere gange fordømt Hvideruslands ageren, og kommissionen foreslår altså nu nye tiltag.

Ifølge EU-Kommissionen kunne de seneste ugers hændelser ikke have fundet sted, hvis transportselskaber havde været deres opgave voksen.

De har 'vidende eller uvidende medvirket til at udnytte mennesker' og skabe ustabilitet ved EU's grænser. Derfor skal de transportselskaber kunne sanktioneres, lyder forslaget.

Hvis et selskab bliver sortlistet, kan det rammes af forskellige sanktioner.

Det kan for eksempel blive pålagt at begrænse sine aktiviteter i EU eller miste retten til at operere i EU helt. Det kan også få forbud mod at bevæge sig igennem EU.

Et flyselskab kan få suspenderet rettigheder til at flyve over EU's område eller mellemlande i en EU-lufthavn.

Et færgeselskab kan miste rettighederne til at lægge til land ved havne i EU.

Hvis nogle af disse tiltag sættes i værk, skal de højst gælde i et år. Og sanktionerne skal løbende evalueres.

Da der er tale om et forslag fra EU-Kommissionen, skal medlemslande og EU-Parlamentet nikke ja til det, før de nye sanktioner kan tages i brug.