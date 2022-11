EU vil træne 15.000 soldater i Polen

Mens Ukraine gør fremskridt på slagmarken, gør EU nu klar til at styrke uddannelsen af de ukrainske soldater.

Mandag vil EU-landenes udenrigsministre på et møde i Bruxelles bekræfte lanceringen af en ny træningsmission. Den skal uddanne 15.000 ukrainske soldater i EU-landet Polen, siger EU's udenrigschef, Josep Borrell.

- Den vigtigste beslutning i dag er lanceringen af træningsmissionen for den ukrainske hær. Missionen vil være i gang om et par uger. Det vil foregå i Polen, og mange EU-lande er klar til at bidrage, siger Borrell.

Danmark har allerede meddelt, at man vil bakke op om missionen, der er den første træningsmission, som er blevet vedtaget efter afskaffelsen af forsvarsforbeholdet i juni i år.

I første omgang ventes EU-landene at træne 15.000 soldater i løbet af vinteren. På sigt er målet at træne op til 40.000 ukrainske soldater.

Det skal yderligere styrke Ukraines muligheder i kampene mod Rusland og give Ukraine større vished om træningsindsatsen.

EU har desuden gjort klart til at sikre månedlige udbetalinger af penge til den ukrainske regering i 2023. Dermed vil man samlet set forsøge at give Ukraine bedre muligheder for at planlægge den civile og militære indsats i krigen mod Rusland.

- Nyhederne fra krigen er meget gode for ukrainerne. Ukraine har indtaget byen Kherson, og den russiske hær trækker sig tilbage, siger Josep Borrell.

Han fastslår samtidig, at det er op til den ukrainske regering, om de militære fremskridt skal omsættes i forhandlinger med Rusland.

- Ukraine vil beslutte, hvad der skal gøres. Det er vores opgave at støtte dem, siger Josep Borrell.

Han forventer, at EU-landene på mandagens møde også vil diskutere den fortsatte militære støtte til Ukraine, så landet kan modtage de våben, der er brug for til denne fase af krigen.

- Vi skal fortsætte med at støtte Ukraine militært. Vi vil diskutere hvor meget, vi skal bidrage med, siger Josep Borrell.