EUs brug af russisk gas kan fortsætte

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, vil foreslå EU-ledere, at visse russiske banker udelukkes fra det internationale betalingssystem Swift .

Det sagde hun lørdag aften på et pressemøde.

Der er allerede vedtaget en række sanktioner mod Rusland. Udelukkelsen af russiske banker fra Swift vil ramme Ruslands eksportmuligheder yderligere.

Ifølge økonom og chefanalytiker i Danske Bank Jens Nærvig Pedersen ser det dog ikke ud til at, at det vil gå ud over handlen med olie og gas, som både Rusland og Europa er dybt afhængige af.

En komplet udelukkelse af alle russiske banker fra Swift ville betyde, at Europa ikke længere kan købe olie og gas i Rusland.

- I teorien er det muligt at handle udenom Swift, men det vil i praksis være svært. Hvis man udelukker alle bankerne, vil det nok være svært at fortsætte med handlen med olie og gas, siger Jens Nærvig Pedersen.

At det kun vil gælde visse banker, ser økonomen derfor som et udtryk for, at EU ønsker at ramme den finansielle sektor hårdt, men samtidig ikke ønsker at lukke for muligheden for at købe gas og olie i Rusland.

- Med den måde sanktionerne blev præsenteret på lørdag, så kunne det se ud til, at energihandlen bliver undtaget, når man har strikket det sammen på den her måde, siger Jens Nærvig Pedersen.

Hvis Europa ikke længere kan købe olie og gas i Rusland, vil det få store konsekvenser.

- Det vil ramme forbrugere, og det vil ramme virksomheder. Det er også vigtigt for transportsektoren, så det vil ramme bredt i Europas økonomi, siger Jens Nærvig Pedersen.

I de seneste år er over en tredjedel af EU-landenes naturgas og omkring en fjerdedel af deres olie importeret fra Rusland.

Det viser tal fra Eurostat, der laver statistik om EU-landene.

Et stop for importen af russisk gas og olie vil ifølge Jens Nærvig Pedersen betyde væsentlige prisstigninger på benzin og elektricitet.

- Hvis der fra den ene dag til den anden bliver lukket, vil det sandsynligvis blive væsentligt dyrere, i hvert fald til at starte med, siger han.

- Vi har set kriser i Mellemøsten, hvor eksporten af olie er blevet ramt, men Rusland er en af verdens ledende producenter af olie og gas. Det er en helt anden skala, end hvad vi har set før.

Hvilke banker der vil blive udelukket fra Swift står endnu ikke klart. Det er ifølge Jens Nærvig Pedersen derfor svært at forudse, præcis hvilke konsekvenser sanktionen vil få.