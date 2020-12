EU's chefer har underskrevet den historiske handelsaftale med Storbritannien i forbindelse med brexit.

Aftalen blev underskrevet af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU's præsident, Charles Michel, klokken 9.30 i Bruxelles onsdag.

Dokumenterne bliver efterfølgende fløjet til London i et fly fra Royal Air Force for at blive underskrevet af premierminister Boris Johnson.