EU's klimachef spår Danmark vigtig rolle ved klimatopmøde

Danmark har ambitiøse klimaplaner, og FN-klimatopmødet COP26 bliver en mulighed for at udvise grønt lederskab.

Det siger EU's klimakommissær, Frans Timmermans, forud for COP26, som for alvor bliver skudt i gang mandag og tirsdag, hvor stats- og regeringschefer fra hele verden mødes i Glasgow, som lægger hus til topmødet.

- Danmark har været et af de førende lande i EU og arbejder sammen med andre for at skubbe den europæiske barre endnu højere.

- COP26 vil derfor være en mulighed for Danmark for at vise dets internationale grønne lederskab og demonstrere nogle af de løsninger, der skal bruges for at nå målene, siger Frans Timmermans i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Timmermans fremhæver også en rolle, som den danske klimaminister, Dan Jørgensen (S), har fået af formanden for COP26, britiske Alok Sharma.

Må skrue op

Dan Jørgensen har sammen med sin kollega fra det caribiske land Grenada fået til opgave at række ud til andre ministre og overbevise dem om at øge klimaindsatsen.

- Det er en afgørende rolle, siger Timmermans.

Formålet med klimatopmødet er at få skruet op for verdens klimaindsats. For det er der brug for, hvis man vil leve op til Parisaftalen, har den ene rapport efter den anden fastslået.

I Parisaftalen, som blev indgået ved et klimatopmøde i 2015, er det aftalt, at temperaturstigningen skal holdes på højst 2,0 grader - og helst under 1,5 grader - sammenlignet med niveauet før industrialiseringen.

Og det kræver en markant øget indsats, hvis det skal nås. Det fastslog en rapport fra FN's miljøprogram (Unep) og DTU tirsdag i sidste uge.

Her fremgik det, at udledningen af drivhusgas skal omtrent halveres inden 2030, hvis Parisaftalens mål om at begrænse global opvarmning til 1,5 grader i 2100 skal opnås.

Ud af kontrol

Med de nuværende klimaløfter fra verdens lande har vi kurs mod en klode, der er mindst 2,7 grader varmere i 2100. Det kan føre til 'tipping points', hvor Jordens klima løber løbsk og kommer helt ud af kontrol.

Frans Timmermans mener, at klimakrisen har nået et punkt, hvor ingen længere kan benægte dens effekter. Han vil have en løsning på bordet i Glasgow.

- Når vi forlader Glasgow - formentlig i de tidlige morgentimer i den sidste weekend - vil jeg have en aftale, som holder de 1,5 grader, vi aftalte i Paris, inden for rækkevidde, siger han.

COP26 varer to uger og finder sted i Glasgow, Skotland. Det er Storbritannien, som har værtskabet for klimakonferencen.