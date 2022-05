Få det lukket: Usømmelig omgang med de døde

Radiostationen 24syv får ikke forlænget sin sendetilladelse, når den udløber i 2024.

Det fremgår af regeringens nye medieaftale, som blev offentliggjort lørdag.

Ifølge en af de helt store kanoner på det tidligere Radio24syv - før det blev lukket første gang - er det også den rigtige beslutning.

Mads Brügger er tidligere chef på Radio24Syv før kanalen blev til Radio Loud. Foto: Niels Hougaard

Nul lyttere

Det er tidlig morgen hos Mads Brügger, som netop befinder sig i USA.

Dog ikke for tidlig til en skarp kommentar, om nyheden af Radio24syv fremtidige lukning.

- Det var en katastrofe og en skandale, dengang de lukkede det rigtige 24syv. Men det nuværende, altså det der tidligere hed Radio Loud, har blot været usømmelig omgang med de døde, lyder det fra Brügger.

Derfor mener den tidligere Radio24syv chef også, at det er den rigtige beslutning endegyldig at lukke stationen.

- Radio Loud - eller nu 24syv, som det hedder - har jo formået at have præcis nul lyttere. Det er da klart, at man som regering ikke kan støtte det.