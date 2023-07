Får tilladelse til at teste flyvende bil

Om to år kan det måske være muligt at sætte sig ind i en flyvende bil.

Virksomheden Alef Aeronautics har mandag fået tilladelse af de amerikanske myndigheder til at teste netop sådan én.

Det skriver Finans.

Det er ifølge avisen første gang nogensinde, at en virksomhed får certificering til at teste en flyvende bil.

Bilen blev præsenteret i oktober sidste år, og det er virksomhedens plan, at den skal på markedet i 2025, skriver avisen.

- Det er et lille skridt for fly, et kæmpe skridt for biler, siger Jim Dukhovny, der er administrerende direktør i Alef Aeronautics, i en pressemeddelelse fra virksomheden.

Siden offentliggørelsen er den blevet forudbestilt af både enkeltpersoner og virksomheder.

Den forventes at komme til at koste 300.000 dollar svarende til to millioner kroner. Man skal betale et depositum for at forudbestille bilen.

Det er U.S. Federal Aviation Administration (FAA), som har givet tilladelse til at teste bilen, og de har begrænset de steder og formål, som bilen må flyve til.

Men den kan ikke blot flyve - bilen kan nemlig både køre på offentlig vej og har lodrette start- og landingsmuligheder.

Den er ifølge pressemeddelelsen fra virksomheden 100 procent elektrisk og kan transportere op til to passagerer.

Finans skriver, at bilen på én opladning forventes at kunne køre 320 kilometer på veje og 180 kilometer i luften. Det er meningen, at den skal passe ind i den eksisterende infrastruktur i byer.