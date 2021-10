Facebook-ansatte må arbejde hjemme til 2022 trods nedbrud

Facebooks ansatte kan fortsat arbejde hjemme frem til 2022.

Natten til fredag skrev nyhedsbureauet dpa, at det ikke længere var muligt for alle Facebooks ansatte at arbejde hjemmefra, og at medarbejdere skulle vende tilbage.

Men Facebook oplyser, at de ansatte fortsat kan arbejde hjemme frem til 2022. Der arbejdes på, at medarbejderne skal tilbage til kontoret til januar, men det afhænger af sundhedssituationen på det tidspunkt.

Det har også været beskrevet, at det nedbrud, der var på Facebook i mandags, ville have haft mindre indvirkning, hvis der havde været flere ansatte til stede på virksomhedens amerikanske kontorer.

Det afviser Facebook også. Nedbruddet skete som følge af en rutinevedligeholdelse.

Afbrydelsen påvirkede ikke kun Facebook, Messenger, Instagram og WhatsApp. Også virksomhedens nøglekort gik offline, så medarbejdere ikke kunne få adgang til deres kontorer eller de lokaler, hvor serverne står.

Ifølge Facebook skyldtes mandagens nedbrud et fejlslagent forsøg på at konfigurere de routere, der koordinerer netværkstrafikken mellem forskellige datacentre.

Nedbruddet varede i syv timer.

Det britiske medie BBC skrev i juni, at alle ansatte, hvis arbejde kan laves hjemmefra, kan ansøge om fortsat at arbejde hjemmefra.

Ifølge Facebook har nedbruddet ikke ændret på det.

Det var ikke kun et teknisk nedbrud, Facebook blev ramt af i denne uge. Selskabet blev også mødt med massiv kritik, efter at en tidligere produktchef vidnede mod sin forhenværende arbejdsgiver i Kongressen.

Ifølge Frances Haugen har Facebook nemlig forsøgt at dække over interne undersøgelser, der peger på en række faresignaler ved selskabets tjenester.

Haugen mener, at Facebooks produkter skader børn, skaber splid og svækker demokratiet.

Frances Haugen var inviteret til at tale i Kongressen, efter at hun i september gik til The Wall Street Journal med en intern rapport, som hun havde taget med sig, inden hun stoppede hos Facebook i maj.