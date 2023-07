Fængslet amerikansk journalist er ved godt helbred i Rusland

Trods omstændighederne er Evan Gershkovich, den amerikanske journalist, som er fængslet i Rusland, ved godt helbred.

Det beretter USA's ambassadør i Rusland, Lynne Tracy, ifølge det amerikanske udenrigsministerium om.

- Ambassadør Tracy oplyser, at Hr. Gershkovich er ved godt helbred og trods omstændighederne stadig er stærk, siger en talsperson for ministeriet.

Udenrigsministeriet oplyser, at ambassadøren for nylig fik mulighed for at mødes med den fængslede journalist.

Det er hendes andet besøg hos ham, siden Gershkovich blev anholdt 29. marts under en tur til Uralbjergene. Evan Gershkovich arbejder for den amerikanske avis Wall Street Journal.

Evan Gershkovich sidder i Lefortovo-fængslet, som ligger i Ruslands hovedstad, Moskva.

Her sidder han anklaget for spionage - en beskyldning, som både han, Wall Street Journal og USA pure nægter.

Han er den første amerikanske journalist, som er blevet fængslet på mistanker om spionage, siden Sovjetunionens kollaps. Efter at Rusland invaderede sit naboland Ukraine, har forholdet mellem USA og Rusland aldrig været værre, hævdede Rusland tidligere på året.

Det amerikanske udenrigsministerium har sagt, at det vil fortsætte med at presse på for at sikre, at Evan Gershkovich bliver løsladt.

- Den amerikanske ambassade vil fortsat give Mr. Gershkovich og hans familie al den passende støtte, og vi forventer, at russiske myndigheder fortsat vil give konsulær adgang, siger talspersonen fra udenrigsministeriet.

Evan Gershkovich er en blandt flere amerikanere, som har siddet i fængsel i Rusland, mens invasionen af Ukraine har stået på.

Den kvindelige basketballspiller Brittney Griner blev løsladt i december, efter at hun blev dømt for narkotikasmugling. En amerikansk forhenværende flådesoldat, Paul Whelan, sidder i øjeblikket i fængsel på femte år.