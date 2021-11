Fakler for flygtninge

Demonstrationer over hele landet til fordel for syrere, som regeringen vil sende retur

I tolv byer spredt over hele landet var der lørdag demonstrationer til fordel for de syrere, som Danmark ønsker at sende retur til Syrien.

- Syrien er ikke sikkert, lød fra de fremmødte ved Rådhuspladsen i København og samme budskab blev spredt fra Aabenraa til Aalborg og fra Sønderborg til Samsø.

Ifølge Avisen Danmark er 38 syrere nu placeret på et udrejsecenter i Danmark. Foto: Anthon Unger

Søndag er der demonstration i Ringsted til fordel fordel for Asmaa og Omar Al Notour, der er blevet røget ud af deres lejlighed og i stedet er blevet indkvarteret i Udrejsecenter Sjælsmark.

Et borgerforslag om at stoppe 'hjemsendelser af syriske flygtninge til farlige og usikre forhold' rundede fornylig 50.000 underskrifter og vil derfor blive præsenteret i Folketinget, men regeringen holder fast i, at der er dele af Syrien, som det er sikkert at vende tilbage til.

Overfor Avisen Danmark understreger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) følgende:

Ifølge Refugees.dk er cirka 35.000 syrere ankommet til Danmark siden 2011, og 4.500 af dem har fået asyl pga. den generelle risiko. Foto: Anthon Unger

- Når myndighederne vurderer, at situationen i ens hjemland er forbedret, og man ikke vil være i fare for for eksempel overgreb fra de syriske myndigheder, skal man rejse hjem igen. Hvis ikke vi står fast på det, ville alle mennesker i princippet kunne slå sig permanent ned og skabe en tilværelse i Danmark - uanset hvad vores lovgivning siger. I Danmark er det det uafhængige flygtningenævn, hvor der sidder en dommer for bordenden, som træffer afgørelse i asylsager. Den vurdering hverken kan eller vil jeg som minister blande mig i.