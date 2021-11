Familier genforenet i lufthavn i Sydney efter halvandet år

For første gang siden coronapandemiens begyndelse har Australien fra mandag lempet restriktionerne for sine internationale grænser.

Dermed kan mange familier omsider genforenes, og det udløste glæde i lufthavnen i Sydney.

Efter 18 måneder med nogle af verdens strengeste grænserestriktioner kan vaccinerede australiere nu rejse frit uden særtilladelse eller krav om karantæne ved ankomst.

Mens rejser i første omgang er forbeholdt australske statsborgere, personer med permanent opholdstilladelse samt deres nærmeste familie, er det samtidig første skridt på vej mod at genåbne landet for internationale turister og arbejdere.

Lang adskillelse

Passagerer om bord på de første fly fra Singapore og Los Angeles landede i Sydney tidligt mandag morgen lokal tid. Mange blev mødt af tårevædede slægtninge og venner, som de ikke havde set i op mod halvandet år.

Rejsende blev også budt velkommen af flyselskabernes personale. De stod klar med bannere og uddelte vilde, australske blomster og chokoladekiks.

- Det er både lidt skræmmende og spændende. Jeg er kommet hjem for at se min mor, fordi hun ikke har det særlig godt, siger Ethan Carter efter at være landet med et fly fra Qantas Airways fra Los Angeles.

- Jeg kan ikke vente med at se hende, tilføjer Carter, som ikke har været hjemme i Australien i to år.

Australien lukkede sine internationale grænser for 18 måneder siden.

Udenlandske turister blev forment adgang, mens statsborgere hverken måtte rejse ind eller ud af landet, med mindre de fik dispensation.

1735 dødsfald

Ifølge det australske udenrigsministerium befinder der sig cirka 47.000 personer rundt omkring i verden, som er ivrige efter at vende hjem til Australien.

Indtil for nylig var både Melbourne og Sydney lukket i månedsvis. Det skyldtes et udbrud af den smitsomme Delta-variant af coronavirusset. Dog forbliver Australiens antal af covid-19-tilfælde fortsat langt lavere end mange andre sammenlignelige landes.

Således er der i landet med cirka 25 millioner indbyggere registreret godt 170.500 smittetilfælde og 1735 coronarelaterede dødsfald.

Mens Thailand og Israel byder vaccinerede turister velkommen igen fra mandag, er Australien endnu lukket land for besøgende med undtagelse af dem fra nabolandet New Zealand.