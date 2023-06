Fastslår: Johnson vildledte parlament om coronafester

Den tidligere konservative britiske premierminister Boris Johnson har bevidst vildledt parlamentet adskillige gange i sine udtalelser om fester, der brød med reglerne under coronapandemien, i embedsboligen i Downing Street.

Det slår en rapport fra en komité, der har undersøgt sagerne, fast.

For nylig trak Johnson sig fra det britiske parlament, hvor han har siddet som medlem, siden han gik af som premierminister i september 2022.

- Jeg bliver tvunget ud af en meget lille håndfuld personer, der ikke har nogen beviser, som bakker deres anklager op, sagde Johnson selv om beslutningen.

Ifølge komitéen ville Boris Johnson være blevet suspenderet i 90 dage, hvis ikke han altså havde trukket sig som parlamentsmedlem i fredags.

Komitéen, som bærer navnet The Privileges Committee, er en tværpolitisk gruppe af parlamentsmedlemmer med et konservativt flertal. Deres undersøgelse af Johnson har stået på i over et år.

Han forlod posten som premierminister sidste år på grund af vrede i Det Konservative Parti og i den britiske befolkning, over at han under coronapandemien holdt fester, der brød coronarestriktionerne.

Boris Johnson har selv afvist at have løjet om festerne. Han har også hele tiden stået fast på, at han ikke selv begik regelbrud.