Fauci: USA har millionvis af vacciner klar i starten af 2021

Den amerikanske regerings øverste sundhedsrådgiver, Anthony Fauci, forventer, at USA har mindst ti millioner vacciner mod coronavirus klar i starten af næste år.

Det siger han i et interview med nyhedsbureauet Reuters sent onsdag aften dansk tid.

I interviewet fortæller Anthony Fauci desuden, at amerikanske medicinselskaber sandsynligvis vil kunne levere en milliard vacciner i slutningen af 2021.

USA's topsundhedsrådgiver under coronapandemien siger også, at han ikke har oplevet pres fra Det Hvide Hus om at have en vaccine klar inden præsidentvalget 3. november, så USA's præsident, Donald Trump, kan øge sine chancer for at blive genvalgt.

Fauci tilføjer i den forbindelse, at USA's kontrolmyndigheder har lovet, at 'de ikke vil lade politiske hensyn blande sig' i godkendelsen af en covid-19 vaccine.

I stedet vil 'sikkerhed og virkeevne' være de primære overvejelser, siger han.

Anthony Faucis interview med Reuters kommer, samme dag som Donald Trump gav et interview om situationen med corona i USA på Fox News.

Her sagde præsidenten blandt andet, at virusset er ved at 'gå væk'.

Landets øverste sundhedsrådgiver har en noget mere blandet vurdering af situationen. Anthony Fauci siger til Reuters, at nogle dele af USA har gjort det godt i forhold til at inddæmme spredningen af virusset, mens andre dele af landet 'står i brand'.

Han betegner USA's håndtering af pandemien som 'usammenhængende'. Det forklarer han med, at landet er så stort og forskelligartet.

Anthony Fauci siger også i interviewet, at han håber, at pandemien i USA vil være mere under kontrol i slutningen af året, hvor han forventer, at en vaccine vil være klar.

USA har i alt registreret 4,8 millioner smittede og 157.556 dødsfald under pandemien. Det viser tal fra Johns Hopkins Universitet.