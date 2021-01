FBI advarede inden Kongressen blev stormet

FBI advarede intern om, at den yderste højrefløj på nettet planlagde 'krig' i forbindelse med onsdagens protest ved Kongressen

FBI’s afdeling i Virginia advarede internt om, at personer på den yderste højrefløj på nettet planlagde ”krig” i forbindelse med onsdagens protest ved Kongressen.

Det skriver Washington Post tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Forbundspolitiet har tidligere hævdet, at det ikke havde oplysninger, der pegede i retning af, at der ville komme et voldeligt angreb på Kongressen.

Efter angrebet har FBI advaret om, at flere bevæbnede protester planlægges inden magtskiftet den 20. januar.