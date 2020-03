Fik 12 timer lang erektion efter at have røget hash

Tilstanden, hvor en smertefuld erektion forbliver i flere timer, kaldes en priapisme og kan opstå af flere forskellige grunde. Nogle af de mere kendte er brug af viagra eller som en bivirkning ved leukæmi.

Marijuana har ry for potentielt at bidrage til erektil dysfunktion, altså problemer med at få erektion, men det var ikke tilfældet for manden, der er hovedperson i en ny medicinsk enkeltsagsrapport.



Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

En 32-årig mand dukkede op på skadestuen 2 gange på 2 uger med erektioner, der ikke ville forsvinde. Hver gang var det sket, efter at han havde røget hash.

Det første tilfælde varede 12 timer, og det næste varede 6 timer, før han fik en indsprøjtning af lægemidlet phenylephrin, der skulle mindske hævningen.



Læs mere på Videnskab.dk: Kan jeg påvirke, om jeg får en dreng eller en pige?

Da lægerne havde udelukket andre sundhedsproblemer, stod det klart, at mandens hashforbrug var årsagen.

- Han indrømmede at have røget cannabis flere aftener om ugen i løbet af de seneste 6 måneder, også indenfor to timer før hvert tilfælde af priapismer, skriver lægerne i rapporten, ifølge Science Alert.

Manden viste sig at have oplevet priapismer mange gange i sit liv - og kun i perioder, hvor han havde røget hash.

Så vidt lægerne kan vurdere, kan der ikke være andre forklaringer på mandens problem end hans hashforbrug. De ved dog stadig ikke helt, hvordan hash kan forårsage priapismer.

En mulig forklaring er, at tetrahydrocannabinol (THC), som er et af stofferne i hash, interagerer med kroppens cannabinoidreceptorer og forhindrer penis i at blive slap.

Der skal dog mere forskning til, før lægerne kan være sikre.

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Journal of Cannabis Research.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvorfor er det så svært at henrette mennesker?

Hvad er deja-vu?

Penis: Sådan skal den se ud ifølge kvinder