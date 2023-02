Filippinerne beskylder Kina for at blænde skib med laser

Et kinesisk sikkerhedsfartøj har blændet en filippinsk patruljebåd med et 'militært laserlys' i Det Sydkinesiske Hav, har den filippinske kystvagt sagt mandag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP. Hændelsen fandt ifølge kystvagten sted 6. februar.

Ifølge kystvagten blændede laserlyset mandskab på det filippinske skib to gange. Det kinesiske fartøj har ifølge Filippinerne også lavet 'farlige manøvrer' ved at komme ind på en afstand af omkring 140 meter af den filippinske båd.

En talsmand for det kinesiske udenrigsministerium ved navn Wang Wenbin siger, at den filippinske båd havde 'trængt ind' i Kinas farvand uden tilladelse.

Han siger, at personalet ved den kinesiske kystvagt havde handlet på en 'professionel og behersket' måde.

Annonce:

Den filippinske båd var i havet for at bringe forsyninger til marinesoldater, der bor på et forladt skib, som ligger i en lavvandet del af havet, for at sikre filippinsk territorie.

- Den bevidste blokering af skibe fra den filippinske regering, der skal levere mad og udstyr til vores militær er en grov tilsidesættelse af og en klar overtrædelse af filippinske suveræne rettigheder i denne del af det Vestfilippinske Hav, siger den filippinske kystvagt.

Filippinerne omtaler det hav, der ligger umiddelbart vest for dets kyst som det Vestfilippinske Hav.

Der har været en række maritime hændelser mellem Kina og Filippinerne i Det Sydkinesiske Hav. Kina påstår at have suverænitet over hele Det Sydkinesiske Hav. Kina har ignoreret en international dom, der siger, at påstandene om suverænitet ikke har juridisk grundlag.

Få dage før denne hændelse er USA og Filippinerne blevet enige om at genoptage fælles patruljering i havet.

Og USA har nu også blandet sig i uenigheden.

Annonce:

- USA står sammen med vores filippinske allierede mod Kinas kystvagts angivelige brug af laser mod mandskabet på et filippinsk kystvagtskib 6. januar i Det Sydkinesiske Hav, siger talsperson for det amerikanske udenrigsministerium Ned Price i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.