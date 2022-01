Filippinerne forbyder børneægteskaber - kan give 12 års fængsel

Det sydøstasiatiske lande Filippinerne forbyder børneægteskaber.

Det står klart, efter at præsident Rodrigo Duterte torsdag har underskrevet en ny lov.

Den betyder, at det kan give op til 12 års fængsel at gifte sig med en person under 18 år.

Samme straf kan ramme folk, som arrangerer ægteskaber med personer, som endnu ikke er fyldt 18.

- Staten ser børneægteskaber som en form for børnemishandling, fordi det nedværdiger, devaluerer og forringer den indre værdi og værdighed hos børn, hedder det i loven.

I det fattige land bliver hver sjette pige gift, før 18 års fødselsdagen er nået.

Landet ligger nummer 12 over lande, hvor der er flest ægteskaber med børn. Det oplyser den humanitære organisation Plan International.

Regeringen oplyser, at den nye lov er i overensstemmelse med internationale konventioner, der handler om kvinders og børns rettigheder.

Ifølge Plan Internationals landedirektør for Filippinerne, Ana Maria Locsin, er det rigtig godt, at der nu kommer forbud mod børneægteskaber.

- Børneægteskaber er en skadelig praksis, som kan føre til varige men for både piger og drenge, siger Locsin.

Børneægteskaber er særligt udbredt i den sydlige region Mindanao. Her må muslimer have mere end én kone. Og piger ned til 13 år kan blive gift ifølge ulandsorganisationen Oxfam International.

Børneægteskaber er mere udbredt i områder med fattigdom, væbnede konflikter og humanitære kriser. Sociale og kønsnormer er også medvirkende til børneægteskaber ifølge organisationen.

Med den nye lov forsøger regeringen at 'afskaffe alle traditionelle og kulturelle praksisser og strukturer', som er medvirkende til børneægteskaber.