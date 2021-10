Filippinsk præsident bag narkokrig vil stoppe i politik

Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, vil trække sig fra politik.

Det meddeler han lørdag.

Dermed vil han ikke stille op som vicepræsident, når landet næste år går til valg. Det var ellers ventet, at han ville gøre netop det.

Den overraskende melding fra Duterte har givet liv til spekulationer om, at hans datter, Sara Duterte-Carpio, vil forsøge at blive valgt som hans efterfølger.

- Den overvældende holdning blandt filippinerne er, at jeg ikke opfylder kravene, og at det vil bryde med forfatningen og være en omgåelse af lovgivningen, siger Duterte.

- I dag meddeler jeg, at jeg trækker mig fra politik, fortsætter Rodrigo Duterte - dog uden at specificere, hvornår han trækker sig.

Duterte blev valgt til en seksårig periode som præsident i 2016. Forfatningen forbyder en præsident at stille op til en anden periode.

Den Internationale Straffedomstol i Haag (ICC) har indledt en efterforskning af Dutertes såkaldte 'krig mod narkotika', som har kostet tusindvis af mennesker livet.

Meningsmålinger viser ikke desto mindre, at Duterte fortsat er næsten lige så populær, som da han i 2016 blev valgt ind.

Han erklærede i august, at han ville stille op som vicepræsident.

I den forbindelse mente flere kritikere, at den omstridte, afgående præsident forsøgte at positionere sig, så han kunne undgå retsforfølgelse efter sin tid som stats- og regeringsleder.

Datteren Duterte-Carpio er borgmester i den sydligt beliggende by Davao. Hun har tidligere sagt, at hun ikke ville stille op næste år, så længe hendes far gik efter at blive vicepræsident. Den forhindring er nu ikke længere til stede.

Duterte udtrykker i forbindelse med lørdagens melding støtte til sin langvarige rådgiver senator Christopher Go - også kendt som 'Bong Go' - i kampen om vicepræsidentposten.

- Jeg vil gerne ønske senator Go held og lykke i forsøget med at blive vicepræsident, siger Duterte.