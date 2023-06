Finland vil udvise russiske diplomater

Finland vil udvise ni diplomater, der er ansat på den russiske ambassade i Helsinki.

De beskyldes for at være en del af efterretningsmissioner.

Det oplyser det finske præsidentkontor tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Deres handlinger er i modstrid med Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser, lyder det fra præsidentens kontor i en erklæring, og tilføjer, at det vil informere den russiske ambassadør om udvisningerne.

Wienerkonventionen er en international traktat under FN fra 1960'erne.

Beslutningen om at udvise de ni diplomater er blevet truffet på et møde mellem den finske præsident, Sauli Niinistö, og landets ministerudvalg for udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Den russiske ambassade i Helsinki er ikke umiddelbart vendt tilbage på Reuters' henvendelse.

Ethvert land kan til enhver tid udvise diplomater - også uden at give nogen videre forklaring. Det er et værktøj, der kan bruges, hvis man eksempelvis har mistanke om spionage eller blot vil sende et signal om utilfredshed.

Betegnelsen diplomat bruges typisk om personer, der er udsendt som officiel repræsentant for deres land og er tilknyttet en ambassade eller organisation.

Flere europæiske lande har i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 bedt russiske diplomater om at rejse hjem.

Rusland har også tidligere udvist diplomater fra Danmark.

Det modsatte skete også sidste år, hvor Danmark udviste 15 russiske efterretningsofficerer, der arbejdede på den russiske ambassade i København.

I april udviste både Norge og Sverige diplomater fra Rusland - også her grundet efterretningsbeskyldninger.

Siden udviste Rusland diplomater fra begge lande. Landets regering har også afvist, at diplomaterne har været en del af uretmæssige aktiviteter.

I begyndelsen af april lykkedes det Finland at komme med i Nato, da Tyrkiet gav grønt lys.

Til gengæld mangler Sverige stadig at få ja fra Nato-landene Tyrkiet og Ungarn.