Fire betjente er sigtet efter overfald i Paris

Fire politibetjente er blevet sigtet i forbindelse med et overfald på en sort mand i Frankrigs hovedstad, Paris, i sidste uge.

Det oplyser en kilde i retssystemet, skriver det franske nyhedsbureau AFP tidligt mandag morgen.

Tre af dem er sigtet for blandt andet 'forsætlig vold fra en person med offentlig autoritet'. To er tilbageholdt, og to andre er løsladt på særlige betingelser, mens sigtelserne mod dem fortsat opretholdes.

Episoden har udløst protester i Paris, efter at billeder har vist, hvordan manden, Michel Zecler, bliver gennembanket af flere politifolk.

Politiet havde passet ham op, efter at han i strid med coronareglerne ikke bar et mundbind.

Søndag opfordrede den øverste anklager i Paris til, at de fire politifolk blev efterforsket for overfaldet. Samtidig anmodede anklager Remy Heitz om, at tre af betjentene fortsat blev tilbageholdt.

Overvågning i loftet

De tre mistænkte betjente bør forblive fængslet, sagde Heitz, mens den fjerde politimand i sagen, som først dukkede op sent i forløbet og skød en tåregasgranat ind i Zeclers musikstudie, bør frigives under særlige betingelser, mener han.

Overfaldet på Zecler skete sidste lørdag i Paris. Betjentene fulgte efter Zecler helt ind i hans musikstudie, hvor de begyndte at slå på ham. Det stod på i flere minutter.

Hvad de tilsyneladende ikke vidste var, at der var et overvågningskamera i loftet, som filmede hele forløbet. Videoen blev offentliggjort torsdag og har skabt stor furore og ført til anklager om racisme.

Præsident Emmanuel Macron har sagt, at det, der foregår på videoen, er 'skamfuldt'.

Videoen kommer samtidig med en ny sikkerhedslov, der kritiseres for at være for venlig over for politiet.

Loven indeholder en paragraf, som i nogle situationer forbyder pressen at fotografere og filme politifolks ansigter.

Det har sat gang i protester, efter at videoen af Michel Zecler er kommet frem.

Lørdag blev 37 politifolk kvæstet under demonstrationer mod den nye sikkerhedslov rundt om i Frankrig.