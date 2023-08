Fire børn overlevede 40 dage i regnskov: Far anklaget for sex-overgreb

Faren til to af de fire søskende, som overlevede 40 dage i regnskoven i Colombia efter et flystyrt, er blevet anklaget for seksuelle overgreb mod den ældste pige.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en udtalelse fra colombianske anklagere lyder det, at de mener, manden har misbrugt sin steddatter seksuelt, siden hun var ti år gammel. I dag er pigen 13 år.

Han blev anholdt fredag, skriver Reuters.

De fire børn på 13, 9, 5 og 1 år fik opmærksomhed fra hele verden, da de blev fundet levende i regnskoven 40 dage efter et flystyrt. Tre voksne herunder børnenes mor og piloten døde i styrtet.

Børnene, der er fra Colombias oprindelige befolkning, blev fundet fem kilometer fra det sted, hvor flyet var styrtet ned.

De blev fundet af et eftersøgningshold i Amazonas 9. juni. Næsten 200 redningsfolk hjalp med at lede efter dem.

Ifølge Reuters fik den 13-årige pige en stor del af æren for, at hun og hendes tre søskende havde overlevet så længe i regnskoven.

Kort efter at børnene blev fundet, blev de indlagt på et hospital i Colombias hovedstad, Bogota.

Efter omkring en måned blev de udskrevet. Her lød det fra de colombianske myndigheder, at de alle har det godt.

Siden udskrivelsen har Colombias Institut for Familievelfærd taget sig af de fire børn.

Det er ifølge anklagere i sagen her, at mistanken om, at den ældste pige har været udsat for seksuelle overgreb, begyndte. Det skriver Reuters.